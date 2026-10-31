Dennoch sieht das Gesundheitsressort auch Fortschritte: „Insbesondere bei den diagnostischen Untersuchungen ist der Anteil der Leistungen, die innerhalb der vorgesehenen Höchstfristen angeboten werden konnten, von 71,2 Prozent im April auf 86,9 Prozent im September 2026 gestiegen – eine Verbesserung um 15,7 Prozentpunkte innerhalb von fünf Monaten. Auch bei den fachärztlichen Erstvisiten zeigt sich seit dem Frühjahr eine positive Entwicklung.“<BR \/><BR \/>Sowohl bei den Erstvisiten als auch bei diagnostisch-instrumentellen Untersuchungen gelten bekanntlich Dringlichkeitsstufen von eilig (*) (die innerhalb von drei Tagen anzubieten sind) über prioritär (zehn Tage) und aufschiebbar (30 bzw. 60 Tage) bis hin zu programmierbaren Visiten (120 Tage). Am anzustrebenden Richtwert von 90 Prozent eingehaltener Fristen schrammt Südtirol heuer (Daten Jänner bis September) mit durchschnittlich 89,4 Prozent bei den prioritären Visiten knapp vorbei. Und hat damit im Vergleichszeitraum von 2025 auch an „Pünktlichkeit“ zugelegt (siehe Grafik). <BR \/><BR \/>Besser geworden ist man auch bei den aufschiebbaren Visiten: von 68 auf 71,2 Prozent. Dennoch ist die „90-Prozent-Marke“ noch weit weg. Bei den programmierbaren Visiten ist der Trend hingegen negativ. Bei der „Gesamtperformance“ legt Südtirol von 76,2 auf 77,8 Prozent zu.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379595_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Bei den diagnostisch-instrumentellen Leistungen geht es nur bei den ganz eiligen Untersuchungen bergauf, der Rest ist rückläufig. <BR \/> Doch selbst die kleinen Erfolgsmeldungen relativieren sich bei einem Blick auf den Trend (siehe Grafik). Denn der durchschnittliche Wert der eingehaltenen Wartezeiten liegt bei den Erstvisiten nur zu Beginn des Jahres über den Vergleichswerten des Vorjahres, seit Juni liegt man unter den 2025er-Werten. <BR \/><BR \/> Ein Blick auf die verschiedenen Fachbereiche zeigt dabei: Es gibt Musterschüler und Sorgenkinder. So schafft es die Onkologie, sage und schreibe alle Erstvisiten in den vorgegebenen Fristen anzubieten. Die Gynäkologie liegt mit 98,1 Prozent nur knapp dahinter und bei den Augenvisiten und in der Pneumologie liegt man ebenfalls noch über 90 Prozent. <BR \/>Doch neurologische Erstvisiten „hauen richtig rein“ – mit einem Wert von nur 37,2 Prozent. Wenig besser die Urologie: 45,4 Prozent. Und auch die Dermatologie darf man mit jeder zweiten Visite außerhalb des Zeitfensters durchaus als Sorgenkind bezeichnen. <BR \/><BR \/>Bei den diagnostisch-instrumentellen Leistungen war heuer lediglich der Jänner minimal besser als der Vergleichsmonat von 2025, seither liegt man permanent unter den Werten von 2025. Auch hier das gleiche Bild: Musterschüler neben Sorgenkindern. Wer beispielsweise eine Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems benötigt, bekommt diese zu 100 Prozent fristgerecht nach Dringlichkeit. Dasselbe gilt für eine Computertomographie des Brustkorbes. Nicht viel schlechter ist dran, wer einen Lungenfunktionstest braucht: 98,8 Prozent der erstverfügbaren Termine liegen innerhalb der jeweiligen Fristen. <BR \/><BR \/>Überhaupt zeigt ein Blick auf die diagnostisch-instrumentellen Leistungen viele „brave“, mit Werten über 90 Prozent oder knapp darunter. Es gibt aber auch die Leistung einer Doppler-Echokardiographie in Ruhe, bei der nur jeder zweite Termin (53,1 Prozent) fristgerecht angeboten werden kann. Beim Langzeit-EKG liegt der Wert bei 53,3 Prozent und bei einer Magnetresonanztomographie des Bauchraums bei 55,3 Prozent. Nicht berücksichtigt in den Grafiken ist dabei die Korrelation zur Nachfrage.<BR \/><BR \/>Darauf weist das Gesundheitsressort in seiner Stellungnahme zu den PNLA-Daten hin: Für die Einordnung des Vergleichs zwischen 2025 und 2026 müssten die Wartezeiten immer auch im Verhältnis zur tatsächlich gestiegenen Nachfrage und zum verfügbaren Leistungsangebot betrachtet werden. <BR \/>Und die Nachfrage nach medizinischen Leistungen sei zwischen 2025 und 2026 deutlich stärker gestiegen als das Angebot. Wie aus den vom Sanitätsbetrieb zur Verfügung gestellten Daten hervorgehe, wurden 2026 monatlich durchschnittlich 9,4 Prozent mehr fachärztliche Erstvisiten nachgefragt als im Vorjahr, während das entsprechende Leistungsangebot um 4,6 Prozent ausgebaut werden konnte. <BR \/>Bei den diagnostischen Untersuchungen stieg die Nachfrage sogar um 10,5 Prozent, während das Angebot weitgehend stabil blieb. Besonders deutlich zeige sich diese Entwicklung in einzelnen Fachbereichen: Nachfrage in der Dermatologie plus 19 Prozent, bei Mammografien und Brustultraschalluntersuchungen plus 21 Prozent und bei Herzultraschalluntersuchungen plus 17 Prozent. <BR \/>„Das Leistungsangebot konnte mit diesen Steigerungen bislang nicht im gleichen Ausmaß Schritt halten“, heißt es aus dem Ressort, weshalb es trotz der laufenden Bemühungen schwieriger geworden sei, sämtliche Leistungen innerhalb der vorgesehenen Höchstfristen anzubieten. Gleichzeitig stelle sich angesichts dieser Entwicklung die grundsätzliche Frage, inwieweit einer stetig steigenden Nachfrage allein durch einen immer weiteren Ausbau des Leistungsangebots begegnet werden könne.<BR \/> Neben zusätzlichen Kapazitäten brauche es deshalb auch einen gezielten und medizinisch angemessenen Einsatz der vorhandenen Ressourcen. Eine wichtige Rolle spiele dabei die Frage, wie sich die verschriebenen Leistungen auf die unterschiedlichen Dringlichkeitsklassen verteilten und damit inwieweit die medizinischen Verschreibungen angemessen seien. Die AGENAS-Daten zeigten beispielsweise, dass in Südtirol im Zeitraum Jänner bis September 2026 rund 28 Prozent der fachärztlichen Erstvisiten der niedrigsten Dringlichkeitsklasse P (programmierbare Leistungen innerhalb von 120 Tagen) zugeordnet waren: „Dieser Anteil ist gegenüber 2025 (25,9 Prozent) leicht gestiegen und liegt unter dem gesamtstaatlichen Vergleichswert.“ Gleichzeitig entfalle in Südtirol ein vergleichsweise hoher Anteil auf die dringlicheren Prioritätsklassen, darunter rund 25 Prozent auf die Klasse B (innerhalb von zehn Tagen).<BR \/> „Diese Verteilung ist für sich genommen noch kein Hinweis auf unangemessene Verschreibungen, verdeutlicht aber, wie wichtig eine einheitliche und medizinisch fundierte Einstufung der Dringlichkeit ist“, heißt es aus dem Ressort. Es gehe dabei ausdrücklich nicht darum, notwendige Untersuchungen oder Behandlungen einzuschränken, sondern sicherzustellen, dass jeder jene Leistungen erhalte, die medizinisch tatsächlich erforderlich seien – und zwar zum richtigen Zeitpunkt. <BR \/>Die PNLA-Daten zeigten aber auch, „dass im Laufe des Jahres 2026 deutliche Fortschritte erzielt werden konnten. Insbesondere bei den diagnostischen Untersuchungen ist der Anteil der Leistungen, die innerhalb der vorgesehenen Höchstfristen angeboten werden konnten, von 71,2 Prozent im April auf 86,9 Prozent im September 2026 gestiegen – eine Verbesserung um 15,7 Prozentpunkte innerhalb von fünf Monaten.<BR \/> Auch bei den fachärztlichen Erstvisiten zeigt sich seit dem Frühjahr eine positive Entwicklung“. Die eingeschlagene Richtung stimme also. Gleichzeitig seien die Wartezeiten tatsächlich „noch nicht in allen Bereichen zufriedenstellend“. <BR \/>Man arbeite deshalb auf mehreren Ebenen konsequent an weiteren Verbesserungen wie dem gezielten Ausbau des Leistungsangebots in besonders nachgefragten Fachbereichen, zusätzlichen ärztlichen und pflegerischen Leistungen, einer besseren Organisation und Steuerung der Vormerkungen sowie der Einbindung konventionierter Einrichtungen.<BR \/> Auch der Ausbau der wohnortnahen Versorgung sei ein wichtiger Teil dieser Strategie: „Durch eine bessere Vernetzung der Angebote und eine stärkere Versorgung im Territorium sollen Patientinnen und Patienten möglichst dort betreut werden, wo es medizinisch sinnvoll ist.“