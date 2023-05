Sanitätsbetrieb: Ermittlungen gegen 10 Angestellte

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll durch das Verhalten der 10 Mitarbeiter ein finanzieller Schaden von 220.000 Euro für den Sanitätsbetrieb entstanden sein. Sie müssen sich nun vor dem Rechnungshof verantworten.Den 2 Führungskräften und 8 Beamten wird vorgeworfen, in den Jahren 2017 bis 2019 bei Bestellungen von Verbrauchsmaterial einzelne Firmen bevorzugt und andere Firmen benachteiligt zu haben. Die Aufträge sollen bewusst so gestaltet worden sein, dass keine öffentliche Ausschreibung notwendig gewesen sei. Ganze 64.000 solcher Aufträge hat es laut Finanzpolizei in diesen 3 Jahren gegeben. Bei diesen „Mikroaufträgen“ handelte es sich oft um Summen um die 50 Euro, wodurch die Geschäfte absichtlich kleingehalten wurden, um nicht aufzufallen.Beispielhaft ist der Fall eines Zulieferunternehmens, das im Jahr 2018 direkt mit nicht weniger als 22 Aufträgen betraut wurde, jeweils im Wert von 39.900 Euro, wie die Ansa schreibt. Der Trick bei der Sache: Aufträge für Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem Betrag von 40.000 Euro können unter bestimmten Voraussetzungen direkt vergeben werden, das heißt die öffentliche Körperschaft kann sich für die Abwicklung dieses Auftrages direkt an einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ihrer Wahl wenden.In Ermangelung von Mitbewerbern konnten die ausgewählten Anbieter den Kaufpreis de facto völlig autonom festlegen, da sie vor dem Risiko geschützt waren, dass ihr Verkaufsangebot aufgrund von Angeboten, die für den Sanitätsbetrieb wirtschaftlich günstiger waren, abgelehnt würden.