Sanitätsbetrieb richtet Spendenkonto ein

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes leisten in diesen Tagen Außergewöhnliches. Besonders jene, die täglich in Kontakt mit den Erkrankten stehen und medizinische und pflegerische Höchstleistungen vollbringen.Dass diese Anstrengungen in der Bevölkerung anerkannt werden, zeigen mehrere Spenden-Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen Tagen, die den Südtiroler Sanitätsbetrieb gerne unterstützen würden.Um diesen und zukünftigen Anfragen gerecht zu werden, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb nun ein Konto eingerichtet.Spenden an den Südtiroler Sanitätsbetrieb können auf folgendes Bankkonto eingezahlt werden:Südtiroler Sparkasse AGHorazstrasse 4/dI - 39100 BozenIBAN: IT61 W060 4511 6190 0000 0010 000BIC und SWIFT-Code: CRBZIT2B107

pm/stol