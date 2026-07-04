Es handelt sich um eine Phishing Kampagne, die darauf abzielt, persönliche und sensible Daten zu stehlen. Diese Nachrichten sind keine offiziellen Mitteilungen.<BR \/><BR \/>Die betrügerischen Nachrichten fordern die Empfänger auf, auf einen Link zu klicken, um die angebliche Erneuerung der Gesundheitskarte vorzunehmen.<BR \/><BR \/>Der Link führt zu einer gefälschten Webseite, die grafisch den offiziellen Plattformen ähnelt. Dort wird der Nutzer aufgefordert, ein Formular mit zahlreichen persönlichen, sensiblen und zahlungsbezogenen Daten auszufüllen.<BR \/><BR \/>Die gesammelten Daten können für rechtswidrige Zwecke verwendet werden, etwa für den Weiterverkauf von Informationen, die Fälschung von Dokumenten oder andere betrügerische Aktivitäten.<h3>\r\nWie man den Betrug erkennt und vermeidet<\/h3>Weder das Gesundheitsministerium noch der Südtiroler Sanitätsbetrieb versenden Mitteilungen mit Links zur Erneuerung der Gesundheitskarte und fordern niemals zur Eingabe persönlicher Daten über nicht offizielle Online Formulare auf.<h3>\r\nEs wird daran erinnert, dass:<\/h3>- die Gesundheitskarte eine Gültigkeit von 6 Jahren hat;<BR \/>- bei Verlust oder Diebstahl eine Neuausstellung erforderlich ist, nicht jedoch bei regulärer Laufzeit;<BR \/>- die neue Karte automatisch zum Ablaufdatum zugesandt wird;<BR \/>- eventuelle Anträge ausschließlich über die offiziellen Kanäle, wie die Webseite der Agentur der Einnahmen gestellt werden dürfen.<h3>\r\nWas zu tun ist:<\/h3>- nicht auf die in verdächtigen Nachrichten enthaltenen Links klicken<BR \/>- keine persönlichen, sensiblen oder zahlungsbezogenen Daten angeben<BR \/>- die Nachricht sofort löschen<BR \/><BR \/>Für Aktualisierungen und offizielle Informationen wird empfohlen, sich ausschließlich auf die institutionellen Webseiten des Gesundheitsministeriums, der Autonomen Provinz Südtirols oder des Südtiroler Sanitätsbetriebes zu beziehen.