In den vergangenen Tagen seien beim Sanitätsbetrieb mehrere Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern eingegangen, die zahlreiche SMS von unterschiedlichen Mobilfunknummern erhalten haben.<BR \/><BR \/>In den Nachrichten wird dazu aufgefordert, dringend eine Telefonnummer zu kontaktieren, da angeblich vertrauliche Mitteilungen vorlägen oder Probleme zu klären seien. In einem der gemeldeten Fälle wurden der betroffenen Bürgerin nach dem Rückruf der angegebenen Nummer ungewöhnliche Fragen zu ihrer Gesundheitskarte gestellt. Außerdem wurde ihr mitgeteilt, dass die Karte angeblich Probleme aufweise und dass ihr eine neue Karte per Kurier nach Hause zugestellt werde, heißt es dazu in einer Aussendung.<h3>\r\nDer Südtiroler Sanitätsbetrieb stellt klar, dass er:<\/h3>- keine SMS versendet, in denen dazu aufgefordert wird, für dringende Mitteilungen Telefonnummern zurückzurufen;<BR \/>- telefonisch keine persönlichen Daten, Gesundheitsdaten oder Informationen zur Gesundheitskarte abfragt;<BR \/>- keine Zustellung von Gesundheitskarten nach Hause per Kurier organisiert; <BR \/>- etwaige offizielle Mitteilungen ausschließlich über institutionelle Kanäle erfolgen.<BR \/><BR \/>Aus den eingegangenen Meldungen geht außerdem hervor, dass die von den Betrügern verwendeten Nummern ständig wechseln. Allein in den vergangenen Tagen wurden mindestens 13 verschiedene Absendernummern sowie verschiedene Telefonnummern gemeldet, die für den Rückruf angegeben wurden. Dadurch wird es schwieriger, den Betrug anhand der verwendeten Telefonnummer zu erkennen. Dies bestätigt, dass es sich um ein organisiertes Phänomen handelt.<BR \/>Aus diesem Grund wird die Bevölkerung aufgefordert, SMS, in denen zur dringenden Kontaktaufnahme mit unbekannten Telefonnummern oder zur Angabe persönlicher Daten aufgefordert wird, grundsätzlich mit Vorsicht zu behandeln.<BR \/><BR \/>Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ruft die Bevölkerung daher dazu auf, auf solche Nachrichten nicht zu antworten, keine persönlichen Informationen weiterzugeben und etwaige Betrugsversuche den zuständigen Behörden zu melden.