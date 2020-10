Sanitätsdirektor Dr. Pierpaolo Bertoli heute am „Dolomiten“-Lesertelefon

Aufgrund der massiv steigenden Zahl an Neuinfizierten muss der Sanitätsbetrieb immer wieder nachbessern. Wöchentlich gibt es Neuerungen bei Tests, Nachverfolgung und Quarantäne. Doch warum wartet man tagelang auf einen Termin für einen Test? Warum sitzen immer wieder ganze Familien allein gelassen in Quarantäne? Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt Sanitätsdirektor Dr. Pierpaolo Bertoli am „Dolomiten“-Lesertelefon.