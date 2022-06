Sarah Merler: „Ich finde mein Leben sehr aufregend“

Sarah Merler ist 1993 in Brixen geboren.

Sarah Merler ist 1993 in Brixen geboren. In Wien hat sie klassischen und zeitgenössischen Tanz studiert. Zur Zeit arbeitet sie an Tanzstücken und choreografischen Projekten in Südtirol und im Ausland. Einer ihrer Schwerpunkte ist das Tanzen an Laien und Kindern zu vermitteln. Ihr Interesse gilt der Vielfältigkeit der Bewegung in all ihren Facetten, die sowohl künstlerisch als auch gesundheitlich sein können. Außerdem ist sie Vize-Vorsitzende von PERFAS, dem Verein der Performing Artists Südtirol.Kinderschokolade.Bin ich zu alt für einen Adventskalender oder nicht?Socken! (Berufskrankheit)Unzählige Ideen und Konzepte für Tanzstücke, die ich irgendwann verwirklichen möchte.Weil ich's nicht früher geschafft habe.In jeder Situation die passenden Worte parat zu haben.Über einen Kellner in Wien, der auf meine Frage, ob ich bei ihm bestellen könne, mit „Ja, leider!“, geantwortet hat.Ungerechtigkeit in jeder noch so kleinen Form.Trust the journey!Immer, wenn ich es schaffe beim ersten Wecker-Läuten aus dem Bett zu springen.Immer, wenn ich den Snooze-Button drücke…Gott! Und wenn er keine Zeit hat, dann Audrey Hepburn (Schauspielerin Anm. d. Red.).Dass jeder Mensch nur so viel an Ressourcen verbraucht, wie ihm zustehen. Dann würden sich auch andere Gerechtigkeitsfragen automatisch lösen.Zeit für mich, Natur und Bodenheizung.Ich finde mein Leben generell sehr aufregend, genau das liebe ich daran.Viel erleben!Kindheitserinnerungen, in denen Essen und Tiere vorkommen.Die letzte Stromrechnung…Persönliche Daten bei der letzten Onlinebestellung.Bei der Mondlandung 1969 (Direkt auf dem Mond, nicht vor dem Fernseher).