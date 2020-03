Sardinien unter Quarantäne

Die Regierung in Rom hat die Italiener zu einer noch strengeren Einhaltung des Reiseverbots aufgerufen. Personen, die in einer anderen Region als die eigenen Familienangehörigen leben, oder studieren, sollen den Ort nicht verlassen, an dem sie sich befinden, hieß es in einem Regierungsschreiben am Samstagabend.