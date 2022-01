Sarg von EU-Parlamentspräsident Sassoli im Rathaus von Rom aufgebahrt

Der Sarg von EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli, der am Dienstag gestorben ist, wird er bis zu dem am Freitag geplanten Staatsbegräbnis aufgebahrt. Auf den Sarg warteten der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri sowie Sassolis Angehörige und Dutzende Journalisten. Es wird mit Beileidsbekundungen zahlreicher Personen gerechnet, darunter auch von Staatschef Sergio Mattarella.Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi gab am Mittwoch grünes Licht für ein Staatsbegräbnis des beliebten Ex-Fernsehjournalisten und sozialdemokratischen Politikers. Die Trauerfeier soll am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in der Hauptstadt Rom stattfinden.Erwartet werden auch EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.Die Trauerzeremonie wird vom Erzbischof von Bologna, Kardinal Matteo Zuppi, zelebriert, der Sassolis Schulkollege war. Der Sozialdemokrat Sassoli war am Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben.

apa/stol