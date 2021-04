Sarner Bar-Besucher und Toblacher „Spaziergänger“ angezeigt

Im Sarntal wurden die Carabinieri spätabends alarmiert: Bürger hatten beobachtet, wie einige Leute in ein Lokal gingen, das eigentlich geschlossen sein sollte. Tatsächlich trafen die Beamten bei der späteren Kontrolle 13 Gäste an, die Getränke konsumierten – ohne die vorgesehenen Schutzvorkehrungen und zu spät am Abend. Auch der Betreiber selbst habe keine Schutzmaske getragen, teilen die Carabinieri mit. Daher wurden er und die Kunden angezeigt.In Toblach haben die Carabinieri von Innichen die 3 Veranstalter der nicht genehmigten Demonstration identifiziert. Die polizeibekannten Männer im Alter von 48, 31 und 25 Jahren hatten die Führung des Protest-Spaziergangs übernommen, damit für Aufruhr gesorgt und bei einigen Gelegenheiten den Straßenverkehr behindert, da die Teilnehmer versuchten, die Fahrbahn zu besetzen. 30 volljährige Teilnehmer der Veranstaltung wurden identifiziert und bei den Verwaltungsbehörden angezeigt.Die Carabinieri von Neumarkt verhängten in Leifers und Salurn Geldstrafen gegen mehrere junge Männer, die sie bei verschiedenen Gelegenheiten dabei ertappt hatten, wie sie sich unter Verletzung der Zeit- und Abstandsvorschriften miteinander unterhielten.

stol