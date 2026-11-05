Perkmann war ein erfahrener Holzarbeiter und oft mit einem Kollegen in den Wäldern. Auch gestern. Kurz vor Mittag kam es im Wald am Gentersberg oberhalb der Leiter Wiese zum folgenschweren Zwischenfall.<BR \/><BR \/>Die beiden Holzarbeiter waren damit beschäftigt, Stämme zu einem Holzpolter zu stapeln, als sich zwei Stämme lösten und Christian Perkmann erwischten. Sie trafen ihn am Kopf und auf der Brust. Der Mann lag regungslos am Boden. <h3>\r\nKollege setzt Notruf ab<\/h3>Der Freund setzte umgehend den Notruf ab und begann auch mit den Wiederbelebungsmaßnahmen – bis der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 eintraf. Er war direkt zur Unfallstelle geflogen. <BR \/><BR \/>Nun übernahm der Notarzt die Wiederbelebung, konnte Perkmann aber nicht ins Leben zurückholen. Inzwischen waren auch die Bergretter der Rettungsstelle Sarntal am Unfallort eingetroffen. Sie bargen den Toten und brachten ihn in die Leichenkapelle von Sarnthein. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Carabinieri und die Notfallseelsorge. Sie kümmerte sich um den geschockten Kollegen und um die Angehörigen, denen sie mit den Behörden die traurige Nachricht überbrachte. <h3>\r\nGroße Trauer<\/h3>Christian Perkmann hinterlässt seine Frau Petra, zwei Kinder, seine Mutter Katharina und seine Schwester Barbara. Der Vater ist schon länger tot. <BR \/><BR \/>Über längere Zeit war Perkmann Fernfahrer, bis er den elterlichen Schweinsteghof übernahm und ihn vorbildlich bearbeitete – mit Urlaub auf dem Bauernhof. Ein Zubrot war auch die Holzarbeit. Außerdem übernahm Perkmann im Auftrag der Gemeinde den Schneeräumungsdienst. <BR \/><BR \/>Die Trauer um den 44-Jährigen ist weitum groß.