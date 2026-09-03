Darauf weist das Ressort Infrastrukturen und Mobilität des Landes hin. Besucherinnen und Besucher hätten so die Möglichkeit, bequem mit dem Bus zum Fest und wieder nach Hause fahren. Gleichzeitig würden damit die Straßen und Parkflächen im Tal entlastet.<BR \/><BR \/>Auf der Linie 150 Bozen-Sarnthein-Asten wird das Angebot rund um den Kirchtag verstärkt. Zusätzliche Verbindungen werden insbesondere zwischen dem Bozner Busbahnhof und dem Busbahnhof Sarnthein angeboten.<BR \/><BR \/>„Der Sarner Kirchtag bringt jedes Jahr viele Menschen zusammen. Deshalb ist es uns wichtig, auch bei der Mobilität ein gutes und verlässliches Angebot bereitzustellen“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Wer mit dem Bus kommt, braucht sich weder um einen Parkplatz noch um die Rückfahrt zu kümmern. So schaffen wir eine sichere und bequeme Alternative zur Anreise mit dem eigenen Auto.“<BR \/><BR \/>Auch für die späten Abend- und Nachtstunden gibt es zusätzliche Verbindungen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verkehren Nightliner zwischen Bozen und Reinswald. Ab Bozen Busbahnhof sind Abfahrten um 0.05 Uhr und 3.05 Uhr vorgesehen, ab Reinswald Kabinenbahn um 1.05 Uhr und 4.05 Uhr. Der Nightliner bedient dabei unter anderem Sarnthein, Astfeld und weitere Haltestellen entlang der Strecke.<BR \/><BR \/>Der Sarner Bürgermeister Josef Mair lädt die Besucherinnen und Besucher ausdrücklich dazu ein, das zusätzliche Angebot zu nutzen: „Der Sarner Kirchtag ist ein Fest für ganz Südtirol. Deshalb mein klarer Aufruf: Kommt mit dem Bus zum Sarner Kirchtag. Das zusätzliche Angebot macht es einfach, gemeinsam zu feiern und anschließend sicher wieder nach Hause zu kommen.“<BR \/><BR \/>Die Sonderfahrpläne gelten am 5. und 6. September 2026.