Der Einsatz markierte den Abschluss intensiver Überwachungs-, Kontroll- und Observationsmaßnahmen, in deren Verlauf die Ermittler eine regelrechte „unternehmerische“ Struktur der privaten Cannabisproduktion des Verdächtigen rekonstruierten.<BR \/><BR \/>Im Rahmen einer Hausdurchsuchung stießen die Carabinieri auf ein vollständig ausgestattetes Indoor-Gewächshaus. Die Anlage war mit großer Sorgfalt aufgebaut und umfasste ein LED-Beleuchtungssystem, einen Luftkompressor, eine Präzisionswaage sowie insgesamt 35 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen. <BR \/><BR \/>Zudem fanden die Beamten sechs blühende oder bereits getrocknete Pflanzen und mehrere Behälter mit verarbeiteter Substanz.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72375131_listbox" \/><BR \/><BR \/>Nach statistischen Schätzungen für den italienischen Markt liegt der Straßenpreis von Marihuana zwischen acht und elf Euro pro Gramm. Bezogen auf die sichergestellte Gesamtmenge von rund 2.102 Gramm entspricht dies einem möglichen Verkaufserlös zwischen etwa 16.800 und 23.000 Euro.<BR \/><BR \/>Das Material wurde beschlagnahmt und zur weiteren Verwendung bei der zuständigen Dienststelle verwahrt. Über das weitere Vorgehen entscheidet nun die Staatsanwaltschaft.