<b>Von Miriam Roschatt<BR \/><\/b><BR \/>Ob bei „Aktenzeichen XY“, „Notruf Hafenkante“ oder „Der Bozen-Krimi“: Bettina Manfra war in den vergangenen Jahren – neben diversen Theaterprojekten – auch in mehreren be<?TrVer>\r\nkannten TV-Produktionen zu sehen. Nun macht die sympathische Sarnerin und „Zett“-Miss Südtirol 2017 den nächsten Schritt in ihrer Schauspielkarriere: Aktuell steht sie nämlich für die Serie „The Death of Sherlock Holmes“ (Regie: Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber) vor der Kamera. <BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Mythos wird weitergesponnen<\/h3>Und darum geht's: Die historische Serie basiert auf den Geschichten des Schriftstellers Arthur Conan Doyle und erzählt ein bislang kaum beleuchtetes Kapitel rund um eine der bekanntesten Figuren der Literaturgeschichte: den Detektiv Sherlock Holmes. Ausgangspunkt ist ein bedeutender Moment aus dem Holmes-Universum: der vermeintliche Tod von Sherlock Holmes an den Reichenbachfällen im Kanton Bern. Während die Welt glaubt, Holmes sei in seinem finalen Duell mit Professor Moriarty ums Leben gekommen, zeigt „The Death of Sherlock Holmes“, was nach dem Sturz geschah. <h3>\r\nErste Szenen im Kasten, weitere Drehtage folgen <\/h3>Bettina Manfra spielt die Rolle der Donata, einer italienische Kellnerin, die sehr viel mitbekommt. Mehr zu ihrer Figur darf sie allerdings noch nicht verraten. Die Dreharbeiten haben nämlich erst begonnen. „Meine ersten Drehtage in der Schweiz habe ich hinter mir, und im Juli geht es für mich dann in Regensburg weiter“, berichtet die taffe 30-Jährige, die an der „München Film Akademie“ ihre Ausbildung genossen hat.<BR \/><BR \/>Dass sie bei einer so großen Produktion mitwirken darf, erfüllt sie mit großer Freude: „Ich bin sehr dankbar, Teil dieses Projekts sein zu dürfen“, sagt Manfra, die außerdem beim „Zett“-Miss-Südtirol-Finale seit 2019 als Co-Moderatorin fungiert. Vor allem „mit so großartigen Schauspielern“ wie Rafe Spall (britischer Schauspieler) und Deleila Piasko (Schweizer Schauspielerin) vor der Kamera zu stehen, sei für sie etwas ganz Besonderes: „Denn ich selbst stehe noch eher am Anfang meiner Schauspielkarriere.“ <h3>\r\nStart der Ausstrahlung für 2027 vorgesehen <\/h3>Zu diesem Projekt gekommen ist Manfra übrigens durch Siglinde Michaeler über die Südtiroler Ko<?TrVer>\r\nproduktionsfirmen „Albolina“ und „Moviemento“. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2026 abgeschlossen werden.<BR \/>Mit der Fertigstellung der Produktion rückt dann auch die Veröffentlichung näher: Die Serie soll voraussichtlich 2027 ausgestrahlt werden, ein genaues Datum steht derzeit allerdings noch nicht fest. Gezeigt wird die internationale Produktion anschließend im SRF sowie in der ARD.