<BR \/><BR \/>Zur Mittagszeit wurde die Freiwillige Feuerwehr Sarnthein zu einem spektakulären Verkehrsunfall auf der Straße nach Riegelsberg alarmiert.<BR \/><BR \/> Ein Pkw kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb unmittelbar neben einem Wohnhaus liegen. Wie auf den Bildern zu sehen ist, dürfte ein Baum die „Irrfahrt“ des Autos beendet haben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228893_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gleichzeitig wurde dadurch verhindert, dass das Fahrzeug im Garten landete oder gar ins Haus krachte. <BR \/><BR \/>Wie durch ein Wunder blieb die Fahrerin unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Die Feuerwehr barg das Wrack mittels Kranfahrzeug.