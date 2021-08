Sarntal: Frontalcrash fordert 3 Verletzte – auch Baby war an Bord

Dabei stießen 2 Pkw in einem Baustellenbereich frontal aufeinander. Glücklicherweise wurde keiner der 3 Insassen in den Fahrzeugen eingeklemmt, sondern schafften es, sich selbst aus den Autos befreien.Sie alle und ein Baby, das sich ebenfalls an Bord eines der verunfallten Autos befand, wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus von Bozen gebracht.Die herbeigeeilte Freiwillige Feuerwehr von Astfeld war mit 20 Mann im Einsatz und kümmerte sich zusammen mit dem Weißen Kreuz Sarntal um die Verletzten, übernahm die Verkehrsregelung und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, wie Einsatzleiter und Kommandant der Astfelder Wehr, Lukas Stuefer, erklärt.Neben Weißem Kreuz und Feuerwehr war auch der Landesstraßendienst und die Carabinieri vor Ort.Nach rund 1 1/2 Stunden konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

