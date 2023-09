Sarntal: Große Trauer um Florian Nussbaumer (†22)

Auf der Sarntaler Straße wurden gestern an der Unfallstelle kurz nach der Abzweigung nach Reinswald mehrere Kerzen im Gedenken an Florian Nussbaumer entzündet - Foto: © ANDREAS KEMENATER

Trauer um einen vielseitig talentierten jungen Menschen

Bereits am späten Samstagabend um 22.30 Uhr hatte sich in der S-Kurve nördlich der Abzweigung nach Reinswald ein Unfall mit einem Motorrad ereignet. Ersten Informationen der Feuerwehr Reinswald zufolge soll der Motorradfahrer, ein Mann vom Ritten, ohne Fremdverschulden gegen die Leitplanken geprallt und schwer gestürzt sein. Der Mann zog sich ein Polytrauma und Rückenverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz wurde er ins Bozner Spital gefahren. (STOL hat über beide Unfälle berichtet.) Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes, des Roten Kreuzes und 10 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Reinswald waren auch nachts um 3 Uhr schnell vor Ort, als eine weitere Unfallmeldung eintraf: An fast der selben Stelle hatte sich erneut ein Motorradunfall ereignet. Auch dort war der Lenker, der 22-jährige Florian Nussbaumer aus Riedelsberg, ersten Erhebungen zufolge ohne Fremdeinwirkung zu Sturz gekommen.Die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten jedoch nichts mehr für den jungen Mann tun; die Verletzungen waren zu schwer. Er starb noch am Unfallort. Die Freiwillige Feuerwehr Reinswald war mit 10 Mann ausgerückt, um die Aufräumarbeiten zu erledigen. Die Bozner Staatsanwaltschaft ermittelt den Hergang des tödlichen Unfalls.Die Nachricht vom Unfalltod des 22-jährigen Sarners verbreitete sich gestern wie ein Lauffeuer und löste weitum große Bestürzung aus. Florian Nussbaumer fuhr gern mit dem Motorrad, schraubte gern an den Maschinen und arbeitete als Elektriker. Zudem war er sehr musikalisch und spielte mit den jungen Bolgstoanern, auch Junge Sarner genannt.Bürgermeister Christian Reichsigl zeigte sich tief bestürzt über das tragische Unglück, bei dem „ein hoffnungsvoller junger Mann ums Leben kam“. Er sei sprachlos und seine Gedanken seien bei Florians Angehörigen, sagte er.