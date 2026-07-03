Der Unfall auf einer Baustelle geschah gegen 16 Uhr in der Fraktion Muls im Sarntal. Ein etwa 40-jähriger Mann stürzte dabei aus bislang ungeklärter Ursache rund sechs Meter von einem Dach.<BR \/><BR \/>Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste noch an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und intubiert werden.<BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus Bozen geflogen. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1. Zusätzlich waren die Carabinieri vor Ort und übernahmen die Sicherung und Erhebungen zum Unfallhergang. Auch die Notfallseelsorge wurde alarmiert.