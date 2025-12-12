<BR \/><BR \/>Der Verkehrsunfall ereignete sich um kurz vor 22 Uhr am späten Donnerstagabend. Der Lenker eines Pkw vom Typ Volkswagen verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, das gegen eine Leitplanke prallte, sich überschlug und schließlich auf der Seite liegend zum Stehen kam. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249038_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als die Freiwillige Feuerwehr Sarnthein die Unfallstelle erreichte, hatte sich der Fahrer bereits aus dem Wrack befreit – wie durch ein Wunder hatte er sich beim Unfall keine Verletzungen zugezogen. Dennoch wurde er vom Personal des ebenfalls angerückten Weißen Kreuzes Sarnthein zur weiteren Kontrolle ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Die Wehrleute räumten die Unfallstelle, während die Carabinieri von Jenesien die Erhebungen zu Unfallursache und -hergang aufnahmen.