Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag auf der Penser-Joch-Straße ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-motorradunfall-auf-der-penserjochstrasse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>), hat sich dort am heutigen Mittwoch erneut ein folgenschwerer Unfall ereignet.<BR \/><BR \/>Der Motorradunfall ereignete sich aus bisher unbekannter Ursache gegen 16.30 Uhr. Ersten Angaben zufolge wurden dabei zwei Personen schwer verletzt. <BR \/><BR \/>Nähere Informationen zum Unfall liegen derzeit nicht vor. Die beiden Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Pens und der Bergrettungsdienst sind vor Ort.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>