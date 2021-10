Sarntal: Stadel in Vollbrand

Gegen 12 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Sarnthein, Reinswald, Pens und Astfeld, sowie die Berufsfeuerwehr von Bozen zu einer Hofstelle in Weißenbach gerufen. Dort war ein Stadel in Vollbrand geraten. Als die Nachbarin bemerkte, dass im Stadel nebenan ein Feuer ausgebrochen war, schlug sie umgehend Alarm. Zeitgleich rannte auch die Besitzerin zu ihrem Stadel, nachdem sie Rauch gerochen hatte. Im mittleren Stockwerk war bereits ein Feuer ausgebrochen.Die Besitzerin war zum Zeitpunkt des Brandes alleine zu Hause. Durch ihr rasches Eingreifen konnten alle Tiere gerettet werden. Mehrere landwirtschaftliche Maschinen wurden durch die Flammen jedoch völlig zerstört.Dort war ein Stadel in Vollbrand geraten.In einem Großeinsatz gelang es den Feuerwehrleuten das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

