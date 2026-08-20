„Die zunehmend heftigeren Unwetter haben teils weitreichende Auswirkungen auf die Straßeninfrastruktur und die Sicherheit der Menschen, die unterwegs sind“, betont Mobilitäts- und Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider. „Gerade die Sarner Pendler und Unternehmen des Tales sind auf eine sichere Straße angewiesen, weshalb wir die Hänge entlang dieser Strecke bestmöglichst sichern wollen“<h3>\r\nStand der Arbeiten<\/h3>Bis Mitte August wurden Rodungsarbeiten, Felsberäumungs- und Sicherungsarbeiten des Felsens sowie die Stabilisierung des von einem Hangrutsch im Jahr 2023 betroffenen Böschungsabschnitts durchgeführt.<BR \/><BR \/> „Von den acht vorgesehenen Reihen deformierbarer Steinschlagschutznetze sind bereits drei fertiggestellt. Bei den verbleibenden fünf Reihen werden derzeit die Fundamente errichtet“, erklärt Norberto Antonioni vom Amt für Straßenbau Mitte-Süd.<h3>Weitere Maßnahmen<\/h3>Zusätzlich zu den Fundamenten werden im Bereich oberhalb der Kehre weitere Paneele an den bestehenden Felssicherungsnetzen angebracht. Ab der zweiten Septemberwoche beginnen außerdem die vorgesehenen Arbeiten zur Verbreiterung der Fahrbahn, zur Instandhaltung der bestehenden Felssicherungen, zur Sanierung der Stützmauern oberhalb der Straße sowie zur Ableitung des Hangwassers. <BR \/><BR \/>„Während dieses Zeitraumes wird es überschaubare Einschränkungen des Verkehrs geben, weshalb diese Arbeiten erst nach dem beliebten Sarner Kirchtag starten werden“, unterstreicht Alfreider im Hinblick auf eine uneingeschränkte Erreichbarkeit des landesweit bekannten Volksfestes.<h3>\r\nAbschließende Arbeiten im Jahr 2027<\/h3>Die finalen Asphaltierungsarbeiten werden innerhalb Sommer 2027 durchgeführt, um die erwartbaren Setzungen ausgleichen zu können.