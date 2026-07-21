Ursache war laut ersten Informationen ein technischer Defekt bei der Bandsäge, wobei Funken Späne und Sägemehl entzündeten. Der Alarm wurde um 15 Uhr ausgelöst. <BR \/><BR \/>Die Sägewerkbetreiber hatten schnell reagiert und das lodernde Feuer schon eingedämmt, als die Freiwilligen Feuerwehren von Sarnthein, Astfeld und Reinswald eintrafen. <BR \/><BR \/>Daniel Oberhöller, Vizekommandant der Feuerwehr Sarnthein, leitete den Einsatz. Die Wehren übernahmen die Nachlöscharbeiten und kontrollierten Sägemehl und Späne nach Glutnestern. Nach zwei Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.