Gegen 21.40 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle 118 der Notruf ein. Die beiden Wanderer befanden sich abseits der markierten Wege und konnten sich aus eigener Kraft nicht fortbewegen. Einsatzkräfte des Bergrettungsdienstes Alleghe-Val Fiorentina machten die beiden anhand der übermittelten Koordinaten ausfindig. Schnell wurde klar, dass ein Aufstieg der Retter zu Fuß zu lange dauern würde. Zudem war die Lage der beiden wegen der einsetzenden Dunkelheit besonders kritisch. <BR \/><BR \/>Ein Notarzthubschrauber aus Treviso wurde deshalb alarmiert. Die Einsatzkräfte entdeckten die beiden unweit einer Kletterroute. Sie befanden sich etwa 15 Meter voneinander entfernt. Die junge Frau hatte sich in Panik mit den Händen an einem schmalen Felsvorsprung festgeklammert und bewegte sich nicht mehr. Ihr Begleiter befand sich an einer etwas weniger gefährlichen Stelle. Ein Rettungstechniker wurde mit der Seilwinde zur Frau abgelassen und brachte sie zunächst zum Pass. Anschließend kehrte der Hubschrauber zurück und nahm auch den 27-Jährigen auf.<BR \/><BR \/>Am Pass wurden beide von einem medizinischen Team untersucht. Ein Hüttenbetreiber öffnete eigens für die Geretteten das nahe gelegene Rifugio, damit sie sich aufwärmen konnten. Wegen beginnender Unterkühlung wurden beide anschließend zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus von Cortina gebracht.<BR \/><BR \/>Nach einer ersten Rekonstruktion waren die beiden gegen 17 Uhr aufgebrochen. Sie trugen demnach für die Tour ungeeignete Kleidung und Schuhe und hatten keine Beleuchtung dabei. Offenbar gerieten sie in einen falschen, nicht durch einen Wanderweg erschlossenen Graben und konnten schließlich nicht mehr weiter. <BR \/><BR \/>Der Rettungseinsatz dauerte fast vier Stunden. Gegen 1.30 Uhr kehrten der Notarzthubschrauber und die Einsatzkräfte zurück. Der Fall sorgt erneut Diskussionen über Wanderer, die schlecht ausgerüstet auf anspruchsvollen Bergwegen unterwegs sind.