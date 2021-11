Sassuolo: Mann tötet seine Familie und sich selbst

Den Rettungssanitätern bot sich am Tatort in Sassuolo in der Provinz Modena ein Bild des Grauens: 5 Leichname, darunter 2 Kinder im Alter von 2 und 5 Jahren, allem Anschein nach mit einer Stichwaffe ermordet.Ersten Ermittlungen zufolge soll es der Vater gewesen sein, der seine Ex-Partnerin, deren Mutter sowie die beiden gemeinsamen Kinder tötete, bevor er sich selbst das Leben nahm. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Die schreckliche Bluttat soll sich demnach bereits am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr ereignet haben.Einzige Überlebende der Tragödie ist die ältere Tochter, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Schule befand. Als sie von dort nicht abgeholt wurde, versuchten die Verantwortlichen erfolglos, ihre Angehörigen zu erreichen und verständigten schließlich den Notruf.Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich die Frau von dem Mann getrennt und war mit ihren Kindern zu ihrer Mutter gezogen.Obwohl der Vater seine Kinder weiterhin besuchen durfte, verschlechterte sich die Beziehung rapide, selbst Morddrohungen soll der Mann gegen seine ehemalige Partnerin ausgesprochen haben.Ob sich die Tat nun tatsächlich so abgespielt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

liz