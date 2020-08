Satiriker Böhmermann bietet angezeigtem Abiturient Praktikumsplatz

„Gutschein für Herrn Fiete Korn für ein ausgedehntes Redaktionspraktikum in einer ZDF-Hauptprogramm-Satiresendung von/mit Dr. Jan “Gerald„ Böhmermann“, twitterte Böhmermann am Sonntag zu einem Artikel über den 18-Jährigen. Darunter schrieb er „bitte ausschneiden und einsenden“, um wenig später einen weiteren Tweet mit „ernst gemeint“ hinterherzuschicken.Korn war nach einer kritischen Rede auf dem Abiball der Freien Schule Prerow (Halbinsel Fischland-Darß-Zingst) von seinem Direktor angezeigt worden. Er hatte in seiner teils ironischen Ansprache die Art und Weise kritisiert, wie die Schulleitung mit den Schülern umgehe und ein Klima von Angst und Einschüchterung erzeuge. Schüler sollen motiviert worden sein, ihre Mitschüler zu überwachen.Schulleiter Gerald Schaarschmidt hat sich bislang nicht öffentlich geäußert. Er hat noch Urlaub, da der Unterricht erst am 31. August beginnt, wie die freie Schule mitteilte.

dpa