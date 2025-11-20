Der Unfall ereignete sich am heutigen Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Straße Richtung Corvara bei Stern. Ein Sattelschlepper und ein Pkw sind zusammengeprallt.<BR \/><BR \/>Dabei wurde der Pkw-Lenker leicht verletzt. Er wurde vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Während der Aufräumarbeiten war die Straße einspurig gesperrt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240620_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Stern und Corvara sowie das Weiße Kreuz und die Ordnungskräfte.