Das Unglück ereignete sich um die Mittagszeit auf der Pustertaler Straße, als ein Pkw die 17-Jährige beim Zebrastreifen in der Nähe der Feuerwehrhalle Schabs erfasste. Die junge Frau wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich dabei mittelschwer. <BR \/><BR \/>Zur Hilfe eilten die Freiwillige Feuerwehr Schabs, welche sich gerade zur alljährlichen Florianifeier versammelt hatte, die Sanitäter des Weißen Kreuzes Brixen und Mühlbach samt Notarzt sowie die Carabinieri von Mühlbach und Schabs. <BR \/><BR \/>Die Radfahrerin wurde an Ort und Stelle erstversorgt und ins Krankenhaus Brixen gebracht.