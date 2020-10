Schabs: 3 Fahrzeuge prallen zusammen – 2 Verletzte

Als die Mannschaft des Rüstfahrzeugs an der Einsatzstelle ankamen, übernahmen die Wehrmänner bis zum Eintreffen des Notarztes die Versorgung der Verletzten. Ebenso wurde eine technische Rettung vorbereitet, da eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Eine weitere Person, welche sich bei dem Ereignis verletzte, konnte ihr Fahrzeug selbst verlassen.Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt wurde die Person schließlich mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit, beide Patienten wurden in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden, es kam im Feierabendverkehr zu langen Rückstaus.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schabs mit Rüst-, Tanklösch-, und Mannschaftsfahrzeug, das Weiße Kreuz Brixen mit dem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungs- und einem Krankentransportwagen, das Weiße Kreuz Mühlbach mit einem Rettungswagen und die Carabinieri von Brixen.

stol