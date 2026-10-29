Die beiden Fahrzeuge waren gerade auf der Pustertalerstraße unterwegs, als es gegen 11.30 Uhr, auf der Höhe der Tankstelle „Ladestatt“ krachte: Ersten Informationen zufolge war ein Pkw mit österreichischem Kennzeichen auf einen einheimischen Ford Fiesta aufgefahren, wie die Freiwillige Feuerwehr Schabs in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/>Die beiden Insassen des Ford wurden vom Rettungsdienst und der Feuerwehr versorgt und mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378794_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehrleute kümmerten sich vor Ort um die Regelung des Verkehrs und um die Aufräumarbeiten am Unfallort. Die Erhebungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Brixen aufgenommen. Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr geöffnet werden.