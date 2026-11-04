Seit einigen Wochen, zeitgleich mit dem Anstieg der Diesel- und Benzinpreise, haben die Meldungen an die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) über schwerwiegende Probleme und Schäden an Fahrzeugen, die unmittelbar nach dem Tanken auftraten, stark zugenommen.<BR \/><BR \/>Die gemeldeten Fälle weisen alle ähnliche Merkmale auf: wenige Kilometer nach dem Tanken bleibt das Auto stehen und muss abgeschleppt werden. Derzeit lässt sich jedoch noch keine gemeinsame Ursache feststellen.<BR \/><BR \/><b>Sind auch Sie betroffen? Melden Sie sich bei uns:<\/b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a><BR \/><BR \/>Es ist auch nicht möglich, den Verbrauchern eine Vorgehensweise beim Tanken zu empfehlen, die eventuelle Probleme mit Sicherheit ausschließen kann. Vor allem aus diesem Grund fordert die VZS die Autofahrer auf, beim Tanken besonders darauf zu achten, dass sie Belege aufbewahren. „Am besten immer mit Kreditkarte oder EC-Karte zu bezahlen und stets die Quittung zu verlangen. Diese wird bei Selbstbedienung nur ausgestellt, wenn man sie bei der Auswahl der Zapfsäule bzw. während des Zahlungsvorgangs anfordert“, betont die VZS.<BR \/><BR \/>Sollte das Fahrzeug unmittelbar oder kurz nach dem Tanken Probleme zeigen (die gemeldeten Fälle betreffen insbesondere Startschwierigkeiten, Leistungsverlust und vor allem das Absterben des Motors), ist es wichtig, alle möglicherweise nützlichen Informationen umgehend zu sammeln und aufzubewahren.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77040794_listbox" \/><BR \/><BR \/>Das Schreiben ist per Einschreiben mit Rückschein oder per zertifizierter E-Mail (PEC) zu versenden, damit die Beanstandung sowie deren Zeitpunkt nachvollziehbar sind. Außerdem ist der als Schadensersatz geforderte Betrag zusammen mit dem IBAN anzugeben, oder die gewünschte Art der Entschädigung zu nennen. Dabei ist auch die Frist für die Antwort anzugeben; andernfalls kann vermerkt werden, dass man sich das Recht vorbehält, ein zweites Schreiben mit dem geforderten Gesamtbetrag nachzusenden.