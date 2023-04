Schäden an Segantini Schule: 150.000 Euro reichen nicht aus

Stadträtin Emanuela Albieri. - Foto: © lu

Zweite Flutung in Schätzung nicht einbezogen

Nächste Woche beginnen auch die Informationskonferenzen für Eltern, die von der Gemeinde Meran zusammen mit Uni Bozen und dem Forum Prävention veranstaltet werden. "Wir arbeiten unermüdlich an allen Fronten", bestätigte Stadträtin Emanuela Albieri heute auf einer Pressekonferenz."Gemeinsam mit dem Schulamt und der Schulleitung suchen wir nach einer geeigneten Lösung, die den Schüler, die jetzt in den Nachmittagsstunden unterrichtet werden, den normalen Unterrichtsablauf am Vormittag garantiert. Gemeinsam mit den Technikern und Mitarbeitern des Bauhofes haben wir - auch dank leistungsfähigerer Mietgeräte - den Trocknungsprozess der Klassenräume in der 30.-April-Straße beschleunigt, damit wir so schnell wie möglich mit der Behebung der Schäden fortfahren können"."Nach einer ersten Schätzung, die allerdings vor dem zweiten Vandalenakt in der Nacht von Sonntag auf Montag erstellt wurde, hätte die Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit des Gebäudes mindestens 150.000 Euro gekostet. Dieser Betrag wird sich natürlich noch erhöhen, da der zweite nächtliche Überfall die Überflutung von Klassenzimmern verursachte, die beim ersten Mal vom Wasser verschont geblieben waren. Außerdem sind in der Schätzung die Schäden am Mobiliar, an der IT und an den Unterrichtsmaterialien nicht berücksichtigt. Für diese ist die Landesverwaltung zuständig", erklärte Albieri.