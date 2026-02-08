<BR \/>Salvini selbst – Vorsitzender der rechten Partei Lega – sprach von<BR \/>einem Attentat. Ob es sich tatsächlich um gezielte Sabotage handelt,<BR \/>ist allerdings noch nicht geklärt. An drei Stellen des Bahnnetzes<BR \/>waren am Samstag Beschädigungen entdeckt worden, was für erhebliche<BR \/>Behinderungen sorgte. Manche Züge waren zweieinhalb Stunden<BR \/>verspätet.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Vorfälle erinnern an ähnliche Vorkommnisse zu Beginn der<BR \/>Sommerspiele 2024 in Paris. Damals hatten Unbekannte kurz vor<BR \/>Eröffnung der Spiele koordinierte Brandanschläge auf das Netz der<BR \/>TGV-Hochgeschwindigkeitszüge verübt.<h3>„Rudimentärer Sprengkörper“ zwischen Bologna und Padua <\/h3>Auf der Strecke zwischen der Großstadt Bologna und Padua wurde nach Angaben der Sicherheitsbehörden ein „rudimentärer Sprengkörper“ auf einer Weiche gefunden. Auf derselben Strecke wurde entdeckt, dass Stromkabel in einem Schacht durchtrennt wurden. Zwischen Bologna und Ancona geriet in der Nähe des Bahnhofs von Pesaro ein Stromkasten in Brand.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Schäden hatten erhebliche Verspätungen zufolge, auch bei Hochgeschwindigkeitszügen. Die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) musste zwischenzeitlich sogar den Bahnhof in Bologna schließen. Am Nachmittag lief der Verkehr langsam wieder normal.<BR \/><BR \/><BR \/>Bologna ist ein wichtiger Knotenpunkt im italienischen Bahnnetz. Die Stadt befindet sich auf der zentralen Verbindung zwischen dem Süden und Städten im Norden wie Mailand und Venedig. Mailand ist noch bis zum 22. Februar gemeinsam mit Cortina d'Ampezzo Gastgeber der Winterspiele.<BR \/><h3>\r\nKrawalle in Mailand in der Nacht<\/h3>\r\nMinisterpräsidentin Giorgia Meloni sorgt sich angesichts der Vorfälle auf dem Bahnnetz um das Image ihres Landes. Zudem gab es mehrere Demonstrationen in Mailand – unter anderem gegen die Anwesenheit von Beamten der US-Einwanderungspolizei ICE bei den Winterspielen, die in den Vereinigten Staaten durch teils brutale Gewalt auffiel.<BR \/>Am Samstagabend kam es bei einer Demonstration zu Krawallen. Ein Protestmarsch von mehr als 3.000 Menschen hatte sich in Richtung des olympischen Dorfes aufgemacht. Dabei warfen Teilnehmer Rauchbomben und Molotow-Cocktails auf Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Wasserwerfer und Tränengas ein. Es gab sechs Festnahmen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mailand-sechs-festnahmen-nach-gewalt-bei-demo-gegen-olympia-meloni-erbost" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).