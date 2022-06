Schäden durch Unwetter: Das müssen Sie tun, damit die Versicherung zahlt Schäden durch Unwetter: Das müssen Sie tun, damit die Versicherung zahlt

Hagelschlag zerbeult das Auto, ein naher Bach setzt die Garage unter Wasser, eine Mure verwüstet den Garten: Kommt in solchen Fällen eine Versicherung für den Schaden auf? Wer auf wichtige Details im Vertrag achtet, sieht auch in solchen Fällen Geld, sagt Stefanie Unterweger, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale in Bozen. Im Interview mit s+ gibt sie Tipps, wie wir wenigstens einigermaßen schadlos durch den Unwettersommer kommen. + Von Edith Runer