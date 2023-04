Schafe und Rehbock gerissen: Bären auch im Norden

Spuren auch bei Rosenheim

Eine Wildtierkamera soll in Stanzach im Nordtiroler Bezirk Reutte einen Bären erfasst haben – er soll sich an einer Wildfutterstelle bedient und einen Rehbock gerissen haben.Derzeit wird das Skelett des Rehbocks auf DNA-Spuren untersucht. Darüber hinaus soll es Kratzspuren und Haarbüschel geben. In rund 2 Wochen soll es erste Ergebnisse der DNA-Untersuchungen geben, hieß es aus dem Büro des zuständigen Landeshauptmannstellvertreters Josef Geisler. Laut Berichten der „Tiroler Tageszeitung“ soll der Bär sowohl am Montag als auch am Dienstag in der Gegend aktiv gewesen sein.Und bis vor einem Monat dürfte das nicht der einzige Bär im Bundesland Tirol gewesen sein: So wurden kürzlich in den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim und Miesbach Spuren eines Bären nachgewiesen, der möglicherweise im März im Tiroler Unterland unterwegs gewesen sein könnte. In Brandenberg im Bezirk Kufstein sei damals ein Bär von einer Wildkamera fotografiert worden, bestätigte Christa Entstrasser-Müller, Sprecherin der Tiroler Landesregierung.Um denselben Bären, der kürzlich in Stanzach gesichtet wurde, dürfte es sich aber nicht handeln, zumal zwischen den Sichtungen in Oberbayern und Nordtirol über 100 Kilometer liegen.Wie sich gestern herausstellte, hinterließ der Bär in Bayern nicht nur Tatzenspuren, sondern auch eine Spur des Todes: Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt wurden im Landkreis Rosenheim in der Grenzregion zu Österreich gestern 2 tote und ein verletztes Schaf auf einer Weide aufgefunden. Letzteres musste aufgrund der Verletzungen eingeschläfert werden.Ein Mitglied des Netzwerks Große Beutegreifer habe die Situation vor Ort umgehend begutachtet und genetische Proben genommen. Anhand der Erstdokumentation der äußeren Verletzungen der Tiere und vor Ort aufgefundener Trittsiegel könne dieser Vorfall einem Bären zugeordnet werden, hieß es auf der Webseite des Landesamts.