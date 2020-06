„Schafskälte“ bringt Schnee auf Südtirols Berge

Heute trüb, windig und tagsüber erste Regenschauer, am Abend und in der Nacht verbreitet Regen. Im Norden sinkt die Schneefallgrenze auf 2000 m. Morgen leichte Wetterbesserung, aber nach wie vor ein paar Regenschauer. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 4, 2020

Mit dem Regen kam auch die Abkühlung. Gestern noch knapp 30°, heute sind es 10 Grad weniger. Und auch in den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft und nur mäßig warm. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 4, 2020

„Ähnlich wie bei den Eisheiligen handelt es sich auch bei der Schafskälte um eine Schlechtwetterfront, die gewöhnlich Anfang Juni noch einmal kühle Temperaturen und Niederschläge mit sich bringt. Eine solche Kaltfront von Norden zieht nun auch über Südtirol und bringt schlechtes Wetter für die kommenden Tage“, erklärt Peterlin.Am heutigen Donnerstag ist es trüb mit vereinzelten Schauern, in der Nacht auf Freitag soll es dann im ganzen Land Niederschläge geben. Diese Niederschläge werden Südtirols Berggipfel wieder in einen weißen Schneemantel hüllen, erklärt Peterlin: „Am Alpenhauptkamm fällt in der Nacht die Schneegrenze auf 2000 Meter, im restlichen Land wird sie etwas höher liegen. Am Freitag bleibt das Wetter dann wechselhaft.“Auch für das Wochenende gibt der Landesmeteorologe keine guten Aussichten: „Diese Schlechtwetterfront wird uns das ganze Wochenende lang begleiten. Am Samstag ist es zwar zunächst zeitweise sonnig, im Laufe des Tages kommen aber immer häufiger Schauer und Gewitter dazu. Auch der Sonntag verspricht wechselhaft zu werden. In der Nacht auf Montag sind dann wieder stärkere Niederschläge zu erwarten.“Auch sommerliche Temperaturen wie am vergangenen Pfingstwochenende dürfe man sich keine erhoffen:. „Die Temperaturen nehmen im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich ab“, so Peterlin abschließend.

