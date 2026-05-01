<div class="img-embed"><embed id="1308006_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den Nachtstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Schalders zu einer anspruchsvollen Tierrettung alarmiert. Eine Kuh war in steilem und schwer zugänglichem Gelände gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308009_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach einer sorgfältigen Erkundung der Situation wurde das Tier gesichert und mithilfe von Bandschlingen sowie technischem Gerät schonend stabilisiert. In weiterer Folge gelang es den Einsatzkräften, die Kuh gemeinsam und kontrolliert aus dem Gelände zu bergen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308012_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend wurde das Tier dem Besitzer übergeben. Die Kuh blieb bei dem Vorfall unverletzt.