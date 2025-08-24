Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr beim Gruberhof am Kaserbachweg. <BR \/><BR \/>Ein einheimischer Bauer kippte auf dem Feld aus vorerst unbekannter Ursache um und wurde vom Fahrzeug eingeklemmt. <BR \/><BR \/>Der zwischen 60 und 65 Jahre alte Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus nach Brixen gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Schalders und Vahrn, das Weiße Kreuz und die Carabinieri. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>