Ziel der Kontrollen war die Bekämpfung von Drogenhandel und allgemeiner Kriminalität sowie die Erhöhung der Sicherheit in besonders sensiblen und stark frequentierten Bereichen.<BR \/><BR \/>Ein algerischer Staatsbürger wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen Drogenhandels festgenommen. Er muss eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verbüßen.<BR \/><BR \/>Zwei tunesische Staatsbürger wurden wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht und gestohlenen Parfüms angezeigt. Anzeigen setzte es weiters für zwei marokkanische Staatsbürger wegen gemeinschaftlicher Hehlerei (23 Gläser Honig) und einen italienischen Staatsbürger wegen mehrerer Ladendiebstähle. Auch fünf weitere Personen wurden wegen verschiedener Delikte angezeigt.