Die Kontrollen, an denen Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei beteiligt waren, konzentrierten sich vor allem auf das Zentrum und die Talferwiesen. <BR \/><BR \/>Zahlreiche Personen wurden unter die Lupe genommen. <BR \/><BR \/>Dabei kam es zu vier Anzeigen: Ein 23-jähriger Marokkaner wurde mit rund 40 Gramm Haschisch ertappt, ein 19-jähriger Tunesier mit 80 Gramm. Ein 20-jähriger Tunesier wurde angezeigt, da er gegen ein Aufenthaltsverbot verstoßen hatte. Auch ein Nigerianer hielt sich trotz Aufenthaltsverbots in Bozen auf.