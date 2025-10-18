Am Samstagmorgen bot sich Passantinnen und Passanten in Lana ein ungewöhnlicher Anblick: Der Brunnen am Johann-Tribus-Platz war mit Schaumbergen überzogen. Der Vorfall ereignete sich offensichtlich in den Nachtstunden.<BR \/><BR \/>Für die Bevölkerung bestehe laut Angaben der Gemeinde keine Gefahr, da der Brunnen nicht an das Trinkwassernetz der Gemeinde angeschlossen sei. Der Wasserdienst der Gemeinde rückte aus, um den Schaum zu entfernen und den Brunnen zu reinigen.<BR \/><BR \/>Da der Johann-Tribus-Platz videoüberwacht ist, dürfte es laut Gemeinde keine große Herausforderung sein, die Verursacher zu identifizieren. Die Verantwortlichen werden aufgefordert, sich freiwillig bei der Gemeinde zu melden, bevor womöglich weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden.