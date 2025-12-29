Das teilte die Künstleragentur Tom Produkt unter Berufung auf Sattmanns Ex-Partnerin Katja Riemann der Nachrichtenagentur dpa mit. <BR \/><BR \/>Sattmann, der im sächsischen Zwickau geboren wurde, spielte viele Jahre unter Claus Peymann am Theater in Stuttgart und Bochum. Er wurde zudem bekannt durch die Fernsehserien „Rätsel der Sandbank“ und „Der Prins muss her“. <BR \/><BR \/>Sattmann spielte in vielen beliebten TV-Formaten mit, etwa in Inga-Lindström- und Rosamunde-Pilcher-Filmen. Er hatte Gastauftritte in der Serie „Der Alte“ und im „Tatort“.