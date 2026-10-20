Die Einsatzzentrale der Quästur war in der vergangenen Nacht zum ersten Mal in die Romstraße gerufen worden, nachdem ein Passant beobachtet hatte, wie ein junger Mann die Glasscheibe der Eingangstür einer Pizzeria einschlug und anschließend flüchtete. <BR \/><BR \/>Etwa eine Stunde später gingen erneut Notrufe aus derselben Straße ein: Derselbe Täter hatte diesmal einen Defibrillator gestohlen, der an der Außenwand einer Bank montiert war.<h3>\r\nPolizist bei Festnahme verletzt<\/h3>Die umgehend ausgerückten Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf und holten den Verdächtigen nach kurzer Zeit ein. Bei dem Versuch, sich der Festnahme zu entziehen, stieß der Mann einen der Beamten so heftig um, dass dieser zu Boden stürzte. <BR \/><BR \/>Den Beamten gelang es schließlich, den Randalierer zu überwältigen und in die Quästur zu bringen. Dort wurde der Mann als ein 30-jähriger, vorbestrafter italienischer Staatsbürger identifiziert. Er wurde wegen räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung eines Amtsträgers verhaftet. Der verletzte Polizist musste medizinisch versorgt werden; seine Verletzungen heilen voraussichtlich in acht Tagen aus.<h3>Diebesgut in der Goethestraße sichergestellt<\/h3>Im Rahmen weiterer Kontrollen im Stadtgebiet waren die Beamten auch in der Altstadt erfolgreich: In der Goethestraße kontrollierte eine Streife einen 42-jährigen, vorbestraften Mann aus Marokko. Bei ihm fanden die Polizisten eine Handtasche sowie ein Smartphone, die kurz zuvor einer Gästin in einem nahegelegenen Restaurant gestohlen worden waren. Der Mann wurde wegen Hehlerei angezeigt und die Beute der rechtmäßigen Eigentümerin ausgehändigt.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus zeigten die Beamten im Laufe des Tages vier weitere Personen an: Drei ausländische Staatsbürger hatten gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen, ein Mann aus Gambia gegen ein Betretungsverbot für das Stadtzentrum. Insgesamt identifizierte die Staatspolizei bei den Einsätzen 114 Personen und überprüfte 13 Fahrzeuge.