Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr an der Pichlerstraße. Der 46-jährige Bauer aus dem Dorf war mit seinem Traktor unterwegs, als das Fahrzeug abstürzte und sich überschlug. Der Lenker zog sich dabei schwere Verletzungen zu. <BR \/><BR \/>Sofort wurden der Notarzt des Weißen Kreuzes Meran, der Rettungswagen den Roten Kreuzes Meran, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sowie die Freiwillige Feuerwehr von Schenna zu Hilfe gerufen. Die Erstversorgung gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes, in welchem sich der Unfall zugetragen hatte, jedoch schwierig. Schlussendlich wurde der 46-Jährige vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310994_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen weiters Bezirksfeuerwehrinspektor Alex Paternolli und Abschnittsinspektor Klaus Pföstl. Die Feuerwehr Verdins stand in Bereitschaft.