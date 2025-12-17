Gegen 16 Uhr hatte eine Begleitperson Alarm geschlagen, die gemeinsam mit dem Bauern Holzarbeiten hinter dem Steinerhof in Untertall durchgeführt hatte. <BR \/><BR \/>Der einheimische Bauer war aus bisher unbekannter Ursache unter einen Baumstamm geraten und hatte sich im Beckenbereich erheblich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort angelangt, bargen sie den Verletzten und übergaben ihn anschließend den Sanitätern des Weißen Kreuzes, die ihn ins Meraner Krankenhaus brachten. Nach rund einer Stunde war der Einsatz vorbei.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Schenna und Tall samt Ersthelfern, das Weiße Kreuz, die Carabinieri, der Bergrettungsdienst Meran sowie jener der Finanzpolizei.