Zu einem tödlichen Lawinenunglück kam es am gestrigen Sonntagnachmittag beim Kratzberger See oberhalb von Aberstückl im Sarntal. <BR \/><BR \/>Der 18-jährige Simon Dosser aus Schenna wurde von einer Lawine erfasst und verschüttet. Sein Begleiter setzte umgehend den Notruf ab. Trotz des raschen Einsatzes der Bergrettung Sarntal und des Notarzthubschraubers konnte der Verschüttete nur noch tot geborgen werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sarntal-lawine-fordert-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück).<\/a><BR \/><BR \/>„Es ist furchtbar, mir tut es sehr leid, ich und ganz Schenna sind mit den Gedanken bei der Familie“, sagt Annelies Pichler, Bürgermeisterin von Schenna.<BR \/><BR \/>Simon Dosser wäre im März 19 Jahre alt geworden.