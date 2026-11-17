Zu einem schweren Lkw-Unfall wurden heute gegen 15 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Schenna und Meran sowie weitere Einsatzkräfte in den Gsteirerweg alarmiert.<BR \/><BR \/>Aus bislang unbekannter Ursache kam ein LKW von der Straße ab, stürzte rund 30 Meter in die Tiefe und kam schließlich in einem steilen, unwegsamen Waldgelände zum Stillstand.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr Schenna verschaffte sich Zugang zum Fahrer und übernahm die Erstversorgung. Der rund 40-jährige Mann war während des gesamten Einsatzes ansprechbar und musste aus der Fahrerkabine befreit werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385817_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aufgrund des steilen und schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich die Rettung aufwendig. Die Bergrettung unterstützte die Feuerwehrkräfte bei der Bergung des Verletzten. Anschließend konnte der Patient dem Rettungsdienst des Weißen Kreuzes übergeben werden.<BR \/><BR \/>Das Notarztteam des Rettungshubschraubers Pelikan 1 führte eine Untersuchung durch. Der Verletzte wurde daraufhin zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Meran gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385820_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Schenna und Meran, die Freiwillige Feuerwehr Verdins in Bereitschaft, der Bergrettungsdienst Meran, die Bergrettung der Finanzpolizei, der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes sowie das Notarztteam des Pelikan 1. Ebenfalls vor Ort waren Abschnittsinspektor Klaus Pföstl und Bezirksinspektor Alex Paternolli. Für die Unfallerhebung eilten die Carabinieri zum Unfallort. <BR \/><BR \/>Die Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte ermöglichte eine koordinierte Rettung des Verletzten aus dem schwierigen Gelände.