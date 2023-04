Schenna: Mann stürzt bei Waldarbeiten und verletzt sich leicht

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr: Ersten Informationen zufolge stürzte ein Mann, während er mit Waldarbeiten in der Masulschlucht beschäftigt war und zog sich in der Folge leichte Verletzungen zu.Der angerückte Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten, der anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus von Meran geflogen wurde.Der Mann, der sich beim Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus von Meran gebracht.Vor Ort im Einsatz standen auch die Bergrettung sowie die Freiwillige Feuerwehr.