Schenna: Traktor knapp 200 Meter abgestürzt – Jungbauer schwer verletzt

Die Wehrleute bargen den Schlepper. - Foto: © FFW Schenna

29-Jähriger soll nicht in Lebensgefahr sein

Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. - Foto: © FFW Schenna

Passiert ist der Unfall gegen 9 Uhr. Der 29-jährige Jungbauer war mit dem Schlepper auf einer Wiese am Hof unterwegs, als sich dieser plötzlich überschlug und über die steile Wiese rollte. Der 29-Jährige konnte noch schnell vom Gefährt springen, bevor der Traktor rund 200 Meter abstürzte.Der Schlepper rauschte über den Hofweg, eine Straße, die zu der Zeit glücklicherweise leer war, und blieb dann bei einer Baustelle oberhalb des Lechnerhofs stehen.Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Die Feuerwehrleute retteten den schwerverletzten Mann, der rund 6 Meter unterhalb des Hofs in der Wiese lag, und brachten ihn zu einer Stelle, wo der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sicher landen konnte. Der 29-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Bozen geflogen. Er soll sich nicht in Lebensgefahr befinden.Anschließend wurde der vollkommen zerstörte Schlepper geborgen. Glücklicherweise hatte er bei seinem weiten Sturz in die Tiefe niemanden getroffen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schenna , das Rote Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.