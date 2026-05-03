So wie Maria geht es vielen Menschen im Globalen Norden. Man kauft sich ein Kleidungsstück, ohne an die Folgen zu denken – ja, man kennt sie vielleicht gar nicht. Als „Fast Fashion“ bezeichnet man Kleidung, die schnell produziert und zu einem (zu) billigen Preis verkauft wird. „Auch in Südtirol wird zu viel konsumiert. Wir kaufen bei Weitem mehr, als wir brauchen, und tragen Kleidung oft nur kurz, um dem aktuellen Modetrend zu entsprechen“, erklärt Annalena Egger, Bereichsleiterin für bewussten Konsum bei der OEW (Organisation für Eine solidarische Welt). <h3>\r\nBewusstsein für nachhaltige Mode steigt<\/h3>Bei „Fast Fashion“ spiegelt der Preis nicht den wahren Wert wider, diesen tragen Umwelt und Arbeiterinnen. „In den vergangenen Jahren hat das Bewusstsein für nachhaltige Mode zugenommen“, berichtet Egger. Dazu tragen auch Initiativen wie das Festival „Fashion For Future“ bei. Dieses fand in der vergangenen Woche in Bozen, Brixen, Meran und Bruneck statt – und lud dazu ein, den Umgang mit Kleidung neu zu denken und aktiv mitzugestalten. Den Wandel sieht man auch in Südtirols Dörfern und Städten, wo immer wieder Tauschpartys angeboten werden; auch mehr Secondhand-Geschäfte gibt es. Weltläden und Geschäfte verkaufen faire Mode.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="69f0651ed1c531f9c88ff338" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Wenn wir sehr günstige Kleidung kaufen, fällt es uns oft leichter, sie wegzuwerfen, weil sie uns nicht viel gekostet hat“, sagt Egger. Dadurch verliert sie an Wert. Teurere, bewusst gekaufte Stücke schätzt man hingegen mehr, pflegt sie besser und behält sie länger. <h3>\r\nEU-Verbot greift ab Juli<\/h3>Um die Rahmenbedingungen in der Modeindustrie zu ändern, sind politische Entscheidungen notwendig. Ab dem 19. Juli dürfen Modeunternehmen in der EU unverkaufte Kleidungsstücke nur noch unter bestimmten Bedingungen vernichten. Das hat die EU-Kommission beschlossen. Zudem kann jeder Einzelne Zeichen setzen. Maria hat entschieden, das nächste Mal im Secondhandshop zu stöbern. Und sie wirft ihr altes Paar Turnschuhe nicht weg, sondern bringt es zum Schuster, um es reparieren zu lassen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Das sind Alternativen:<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308141_image" \/><\/div>\r\n • Flicken<BR \/>• Kleidertauschparty<BR \/>• Weniger kaufen, <BR \/>dafür auf die Herkunft achten<BR \/>• Fair, lokal oder <BR \/>secondhand kaufen<BR \/>• Nähen, stricken, <BR \/>häkeln<BR \/>• Doch noch ein Jahr länger tragen?<BR \/>• Kleidung leihen<BR \/><BR \/><b>Worauf man bei der Pflege seiner Kleidung achten sollte <BR \/>– <BR \/>Was Expertin Anne-Rose Klotz empfiehlt<\/b><BR \/><BR \/>Die gebürtige Meranerin Anne-Rose Klotz hat Bekleidungstechnik studiert und arbeitet bei der Hugo Boss AG. <BR \/><BR \/>„Hinter jedem Kleidungsstück steckt eine Menge Arbeit“, sagt sie.<BR \/><BR \/> Hier verrät sie einige Pflegetipps:<BR \/><BR \/>• Kleidung nach jedem Gebrauch lüften, um sie aufzufrischen.<BR \/>• Kleidung nicht zu oft waschen, nur wenn notwendig.<BR \/>• Auf Pflege- und Waschsymbole in der Kleidung achten und ihre Bedeutung kennen.<BR \/>• Wäsche nach Farben und nach Material sortieren.<BR \/>• Waschtemperaturen reduzieren, um Energie zu sparen.<BR \/>• Bedruckte T-Shirts beim Waschen nach innen drehen.<BR \/>• Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen.